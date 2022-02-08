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Baran Bölükbaşı kimdir? Nerelidir?

Baran Bölükbaşı kimdir? Nerelidir? Yer aldığı yapımlar nelerdir? İşte detaylar...

08 Şubat 2022 Salı 05:00
Baran Bölükbaşı kimdir? Nerelidir?
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Baran Bölükbaşı 1 Mayıs 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Hatay İskenderun’ludur. 1. 75 cm boyunda olan Bölükbaşı 71 kilodur. Boğa burcudur.

Lise yıllarında müzik grubu kuran Bölükbaşı grupta saz, piyano, bateri gibi müzik aletleri çalmaya başlamıştır. Sonrasında Antalya Replik Sanat Eğitim Kurumları’nda oyunculuk eğitimi alan Baran Bölükbaşı ardından Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’ne girmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini Kanal D ekranlarında yayınlanan Adı Efsane dizisinde Fikret karakteriyle yaşamıştır. Ardından Sevdanın Bahçesi dizisinde ise Tolga karakterini, 2018 yılında "Servet" dizisinde Korkmaz karakterini canlandırarak oyunculuk hayatını sürdürmüştür.

 Son Olarak Vuslat dizisinde, kısa yoldan para kazanmanın peşinde olan, mahalle çetesiyle birlikte küçük hırsızlıklar yapan ve asıl amacı büyük bir vurgun yapıp ortalardan kaybolmayı planlayan Fırat Çağlar karakterini canlandırmaktadır.



Son Güncelleme: 08.02.2022 05:00
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Anahtar Kelimeler:
Baran BölükbaşıVuslat
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