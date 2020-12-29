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Baraj Meryem kimdir? Kübra Dilara gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Baraj Meryem kimdir? Kübra Dilara gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberine ilişkin yeni gelişmeler, 29.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

29 Aralık 2020 Salı 19:26
Baraj Meryem kimdir? Kübra Dilara gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan oyuncu kadrosunda  Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı, Medyapım ve Dokuz Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Baraj dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Meryem karakterini kimin canlandıracağı merak edilmektedir. Dizide Halil'in kardeşi Meryem karakterine Kübra Dilan Çelen hayat vermektedir.

Kübra Dilara Çelen Kimdir?

1989 yılında Ankara’da doğan Çelen, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Radyo Tv ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 31 yaşındaki oyuncu Bordo Bereliler Afrin ve Suriye filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 29.12.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MeryemBaraj
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