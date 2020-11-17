İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Baraj Meryem kimdir? Kübra Dilara biyografisi

Baraj Meryem kimdir? Kübra Dilara biyografisi ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 17 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizde Baraj Meryem kimdir? Kübra Dilara biyografisi konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 17 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

17 Kasım 2020 Salı 19:26
Baraj Meryem kimdir? Kübra Dilara biyografisi
Takip Et:

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan oyuncu kadrosunda  Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı, Medyapım ve Dokuz Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Baraj dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Meryem karakterini kimin canlandıracağı merak edilmektedir. Dizide Halil'in kardeşi Meryem karakterine Kübra Dilan Çelen hayat vermektedir.


Kübra Dilara Çelen Kimdir?

1989 yılında Ankara’da doğan Çelen, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Radyo Tv ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 31 yaşındaki oyuncu Bordo Bereliler Afrin ve Suriye filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 17.11.2020 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MeryemBaraj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Baraj Meryem kimdir? Kübra Dilara biyografisi
Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir? 2020 Türk Telekom personel alım şartları ve başvuru adresleri
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar karakteri kimdir? Alper Saldıran kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Gerçek adı ne? Ceren Yüksekkaya oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu yaşı ve oynadığı diziler
Edho Selman kimdir? Gerçek adı nedir? Soner Türker hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu
Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterini Deniz Can Aktaş canlandırıyor
Otomobil firmalarından yıl sonu sıfır faizli araç kampanyaları
Deodorant kullanmak zararlı mıdır? Deodorant nasıl kullanılmalıdır?
Rastgele mi yazılır, yoksa rasgele mi? TDK'ya göre doğru yazımı nasıldır?
Devletten anneler için geri ödemesiz 9.000 TL para yardımı!
Fatih Terim Koronavirüse mi yakalandı? Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl?
Kuruluş Osman dizisinde kullanılan kıyafetlerin fiyatları gündem oldu
Emekli kaplıca tedavi ödemelerini SGK karlılıyor mu? 2020
Hekimoğlu Aysel Hemşire kimdir? Dilan Serinyel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Baraj dizisi Fulya kimdir? İrem Tuncer'in hayatı!
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
2020 Vergi yapılandırması ile hangi borçlar yeniden yapılandırılabilecek? Yapılandırma kapsamında olan borçlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.