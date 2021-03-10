Baraj Halil ölmedi mi, yaşıyor mu? Halid kimdir? Gerçek adı nedir? Şamil Kafkas hakkında bilgiler

Salı günleri Fox TV’de izleyici ile buluşan Baraj dizisi, tüm hızıyla devam ediyor. 30. bölümünü geride bırakan diziyi izleyiciler ilgiyle takip ediyor. Her bölümüyle heyecan kat sayısı artan dizinin son bölümünde, flaş bir gelişme yaşandı. 12. bölümde Tarık ve Zahra tarafından öldürülen Halil karakterinin ikiz kardeşi Halid, diziye dahil oldu. Halid’i gören Zahra ve Tarık şok geçirirken, dizinin izleyicileri de Halil’in ölmediğini ve geri döndüğünü düşündü. Ancak dizide ekranlara gelen isim Halil değil onun ikiz kardeşi Halid’di.

Baraj dizisinde Halil hayatta mı?

Baraj dizisinde 12. bölümde Zahra ve Tarık tarafından öldürülen Halil, diziden ayrıldı. Dizinin 30. bölümünde Halil olarak sanılan kişi, Halil’in ikiz kardeşi Halid’dir.

Baraj dizisine giren Halid kimdir?

Baraj dizisine Halil’in ikiz kardeşi olarak dahil olan ve Halid karakterini canlandıracak olan kişinin gerçekteki ismi, Şamil Kafkas’dır. 1976 senesinde Trabzon’da hayata gelen Şamil Kafkas, Atatürk Üniversitesi Tiyatro mezunudur. Birçok film ve dizide yer alan Şamil Kafkas, son olarak Baraj dizisine dahil olmuş ve bu dizide Halid karakterine hayat verecektir.