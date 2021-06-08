İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Baraj Fulya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İrem Tuncer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Baraj Fulya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İrem Tuncer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 8 Haziran 2021 tarihli haberimizde Baraj Fulya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İrem Tuncer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 18:45
Baraj Fulya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İrem Tuncer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Dizide Fulya karakteri öne çıkarken, izleyiciler Fulya karakterini kimin canlandırdığını araştırmaya başladı.

Baraj dizisi Fulya kimdir, gerçek adı ne?

Baraj dizisinde Fulya karakterine İrem Tuncer hayat veriyor. Fulya karakteri dizide tansiyonu arttıracak isimlerden biri olacak. Fulya Tarık’ın eski sevgilisidir aynı zamanda şantiye sahibi Kemal’in kızıdır.

Dizinin ilk bölümlerinde Kemal Bey Tarık’ın kızıyla görüşmesi nedeniyle Tarık’ın baraj inşaatına göndermişti. Tarık Baraj inşaatı sırasında Nehir ile yakınlaşırken, Nehir’in de baraja gelmesi olayları içinden çıkılamaz bir hale getirecektir.

İrem Tuncer kimdir?

Dizide Fulya karakterine hayat veren İrem Tuncer Müjdat Gezen Sanat Akademisinde eğitim almıştır. Güzel oyuncu Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden de mezun olmuştur. Güzel oyuncu Mahşer-i Cümbüş ekibinde yer alırken aynı zamanda Karaca reklam filminde yer almıştır.

Güzel oyuncu ilk kez Baraj dizisiyle tiyatro ve reklam filmlerinin dışında bir alanda yer alacak. Oyuncu ilk kez dizi setinde bulunsa da ilk performansı oldukça beğenilmişti.


Son Güncelleme: 08.06.2021 18:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziBarajFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cam Tavanlar dizisinin Leyla'sı kim?
Cam Tavanlar dizisinin Leyla'sı kim?
Bedia Ener kimdir? kaç yaşındadır? hangi dizilerde oynamıştır?
Bedia Ener kimdir? kaç yaşındadır? hangi dizilerde oynamıştır?
Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli?
Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli?
Solos dizisinin konusu ve oyuncuları
Solos dizisinin konusu ve oyuncuları
Baş Belası dizisi Nazlı kimdir? Dilara Aksüyek kimdir?
Baş Belası dizisi Nazlı kimdir? Dilara Aksüyek kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları
Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları

Popüler Haberler

Baraj Fulya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İrem Tuncer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tazminat hesaplaması nasıl oluyor? Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
Cam Tavanlar dizisinin Leyla'sı kim?
Kanal D'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 8 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
8 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
8 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Star TV'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Star TV 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
8 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışında ne var?
8 Haziran 2021 Salı TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var?
ATV'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? ATV 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Gelir belgesiz anında kredi veren bankalar ve kredi limitleri
Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal ölecek mi? Ahmet Kural Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine veda mı ediyor?
Tiktok para kazanma nasıl oluyor? Tiktok para kazanma nasıl aktif edilir?
Mucize Doktor dizisi Tolga kimdir? Mehmet Ezel Özgün nerelidir?
Yasak Elma dizisi Akın kimdir? Mertkan Arat rol aldığı yapımlar ve biyografisi
8 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
8 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2021 Bişektomi ameliyatı
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!
Kanal 7 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
TV8 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.