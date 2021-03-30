Baraj Fox TV yeni bölüm canlı izle 30 Mart 2021 Salı son bölüm, Baraj 33. bölüm izle

Fox TV ekranlarının her bölümü merakla takip edilen dizisi Baraj yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Her Salı akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizide Nehir, Nazım ve Mert arasında yaşananlar merakla takip ediliyor.

Baraj son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Nehir ve Bahar’ın yalanları artık Nazım’ı usandırdı. Nazım Mert ile birlikte herkesten uzaklaşmak istedi. Nehir Nazım’ın karşısına çıktı ve her şeyi dürüst bir şekilde anlatmak istedi ancak Azra’nın planı her şeyi mahvetti.

Herkes tam Halit’ten kurtulduğunu düşünürken, Halit’in annesi geldi ve tüm dengeler değişti. Tarık ise Zahra ve İbrahim’in üzerine gitmeye başladı.

Baraj konusu ne?

İntenette tanışan Nazım ve Nehir birbirlerine fotoğraflarını gönderecektir. Nehir güzel bir kızdır ve kendisine güvenir. Ancak Nazım utangaç ve çekingen biri olduğundan kendi fotoğrafı yerine Tarık’ın fotoğraflarını gönderir.

Nehir Tarık’ı beğenir ve onu görmek için yola çıkar. Nazım Baraj inşaatından çalışan biridir. Tarık ise genç, yakışıklı ve serseri biridir. Tarık’ı yakından gören Nehir’in beğenisi daha da artar. Nazım ise Nehir’i uzaktan seyretmektedir. Nehir’in baraja gelmesi ise işleri tamamen karıştırır.

Baraj oyuncuları kim?

Baraj dizisinde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Nazım Güney – Feyyaz Duman

Nehir Aksu – Biran Damla Yılmaz

Hakan – Koray Şahinbaş

Bahar - Gizem Karaca

Nermin – Nezaket Erden

Tarık Yılmaz – Burak Yörük

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