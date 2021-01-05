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Baraj dizisinin Tülay'i Sabriye Kara'nın hayat hikayesi!

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Baraj dizisinin Tülay'i Sabriye Kara'nın hayat hikayesi! konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 5 Ocak 2021 Salı tarihli haberimize göz atarak Baraj dizisinin Tülay'i Sabriye Kara'nın hayat hikayesi! ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 20:00
Baraj dizisinin Tülay'i Sabriye Kara'nın hayat hikayesi!
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Fox TV’nin sevilen dizilerinden birisi olan Baraj adlı yapımda; Tülay karakteri, Bahar ve Hakan’ın öz annesidir. Tülay karakterini canlandıracak oyuncu ise Sabriye Kara’dır. Son bölümlerinde senaryo açısından büyük bir değişikliğe giden baraj dizisinde, yeni sezona yepyeni oyuncular katıldı. İçlerinde Sabriye Kara’yı da bulundurmakta olan yeni sezon oyuncuları; Taygun Sungar, Koray Şahinbaş ve Gizem Karaca gibi ekranların tanınan yüzlerinden oluşmaktadır.

 

Baraj dizisinden Tülay

Tülay karakteri; Bahar ve Hakan’ın otoriter annesidir. Hakan’a babasından şirket kalmış; bu sebep ile Hakan’ın üzerinde Tülay hanımın büyük bir emeği bulunmaktadır. Kardeşlerden diğeri Bahar ise; babasının işlerini arkasını dönmüş ve okuyarak bir avukat haline gelmiştir. Her ne kadar annesi Tülay, Bahar’ın avukatlık kararına karşı çıksa da, Bahar asileşmiş ve istediği mesleği yapmıştır.

 

Tülay hanım asla Hakan ile Nehir’in dünya evine girmesini istememiştir; lakin biricik oğlu Hakan’ın eski eşi hayatını kaybedince ona çok benzemekte olan Nehir ile evlenmesine karşı çıkmaz ve evlenmelerine izin verir. Tülay hanım her ne kadar Nehir’ i aileye kabul etmiş olsa da, Nehir’in akrabası olan Zerrin’i eve kabul etmek istememiş ama yine oğlu Hakan’ı kıramamıştır. Dizinin günümüz zaman diliminde, otoriter kişiliğini Nehir ve Zerrin’in üzerinde kullanmakta büyük zorluklar yaşamaktadır çünkü Zerin’de Tülay’ı baskılamayı becerebilmektedir.

 

Sabriye Kara

Kendisi usta bir tiyatrocudur. Gözlerini 1954 senesinde Rize’de dünyaya açmıştır ve şuanda 67 yaşındadır. 13 sene boyunca Bizimkiler adlı dizide yer almıştır ve yakın tarihlerde Kördüğüm adlı dizide performans sergilemiştir. 2016 senesine gelindiğinde ise Küçük Esnaf adlı dizide boy gösteren oyuncu, bir zamanların efsanevi yapımı Beşinci Boyut gibi birçok Samanyolu dizilerinde de oyunculuk sergilemiştir.

 

Sabriye Kara’nın yaşı nedir?

Tam olarak doğum tarihi 18 Eylül 1954’ dür. Dizide canlandırdığı Tülay karakteri ise 71 yaşında olmaktadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 20:00
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