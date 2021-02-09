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Baraj dizisinin Meryem'i Kübra Dilara'nın hayat hikayesi!

Baraj dizisinin Meryem'i Kübra Dilara'nın hayat hikayesi! konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 9 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 19:26
Baraj dizisinin Meryem'i Kübra Dilara'nın hayat hikayesi!
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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan oyuncu kadrosunda  Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı, Medyapım ve Dokuz Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Baraj dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Meryem karakterini kimin canlandıracağı merak edilmektedir. Dizide Halil'in kardeşi Meryem karakterine Kübra Dilan Çelen hayat vermektedir.

Kübra Dilara Çelen Kimdir?

1989 yılında Ankara’da doğan Çelen, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Radyo Tv ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 31 yaşındaki oyuncu Bordo Bereliler Afrin ve Suriye filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 09.02.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MeryemBaraj
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