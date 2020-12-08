Baraj dizisine yeni gelen oyuncular kimler? Diziden ayrılan oyuncu oldu mu?

Baraj Dizisine Yeni Gelen ve Ayrılan Oyuncular Kimler Oldu?

Salı akşamları FOX TV ekranlarında sevilerek izlenen Baraj dizisine yeni gelen ve diziden ayrılan oyuncular merak edilmiştir. Dizi, birinci sezonuyla beğenileri kazanmıştı.

Diziye yeni gelen oyuncular kimler oldu?

Dizinin oyuncu kadrosu gün geçtikçe güçlenmektedir. Diziye, İman Kazablanka, Nezaket Erdem, Hirasu Yıldız, Koray Şahinbaş ve Gizem Karaca gibi oyuncular gelmeye devam etmektedir. Diziye dahil olan oyunculardan biri olan Gizem Karaca, Nazım karakterinin avukatı olacak Bahar Özsoy karakterini canlandıracak. Geçen haftalarda diziye dahil olan Nezaket Erden, Nermin karakterini canlandırıyordu. Nermin, diziye Ayşe adındaki kızı Hira Su Yıldız ile girmişti.

Gizem Karaca- Bahar Özsoy

Güzel oyuncu, diziye bir avukat kimliğinde dahil oldu. Özgüveni yüksek bir karakter olan Bahar Özsoy karakteri reytinglere katkıda bulunacak gibi görünüyor. Hakan karakterinin kız kardeşi olan Bahar, 30 yaşlarında alımlı bir avukattır. Bahar, küçük bir kızken babasını kaybetmiş ve abisini babası olarak görmüştür. Otoriter bir annesi olan karakter, abisine bu yüzden bu denli düşkündür. Abisinin telefonuyla Isparta’ ya gelen Bahar, abisinin ilk kez kendisinden bir şey rica etmesi üzerine Nazım’ a yardımcı olmak ister. Abisinin saplantılı aşkı Nehir’ le arasında engeller olduğunu gören Bahar, kısa süre sonra abisine değil Nazım’ a yardımcı olmak ister. Bahar karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Gizem Karaca, birçok dizide rol alarak Güzel Köylü dizisiyle de yeteneğini ortaya koymuş ve hafızalara kazınmıştır.

Hira Su Yıldız- Ayşe

Dizinin önceki bölümlerinde Nazım- Nermin arasında süren evlilik, Nermin’ in aldatmasıyla bitmiş fakat boşanma aşaması henüz başlamamıştı. Nermin seneler sonra kızı Ayşe ile geldi ancak Nazım kızını kabul etmekte zorlandı. Diğer taraftan Nehir’ e karşı da zor durumda kalan Nazım, eski eşine ve kızına nasıl davranacağını bilememiştir. Hira Su Yıldız, 2015 senesinde İzmir’ de doğmuştur. Yetenekli çocuk oyuncu, Vurgun ve Afili Aşk adlı dizilerde de rol almıştı.

Koray Şahinbaş – Hakan

Avukat Bahar’ ın abisi rolünde olan Hakan, kardeşinden Nehir konusuna yardım isteyerek Nazım-Nermin davasıyla Bahar’ın ilgilenmesini rica etmiştir. Koray Şahinbaş, 1972 doğumludur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Savaşçı adlı dizilerde rol almıştır.

İrem Tunçer – Fulya

Dizinin kadrosunda yer alan isim ilk bölümlerdeki kısa rolüyle dikkatleri üstüne çekti. Fulya karakteri, eski sevgilisi Tarık’ tan vazgeçemeyen ve ailesinin zenginliğinden faydalanarak onu elde etmek isteyen alımlı bir genç kızdır. Tunçer, 1999 İstanbul doğumludur. Haliç üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Mahşer-i cümbüş ekibinde yer alan oyuncu, kendini geliştirmiştir. Daha önce Karaca reklamlarında da yer almıştır.

Feri Baycu Güler – Canan

Bay Yanlış dizisinin Nevin karakterini canlandıran oyuncu, Baraj dizisine Kemal’ in eşi Canan olarak girdi. Canan hanım, kızı Fulya’ nın Tarık ile evlenmesini onaylamayan ve sert tepkiler gösteren bir anne rolündedir.

Kübra Dilara Çelen – Meryem

Daha önce hiçbir dizide rol almayan oyuncu, tiyatro kökenli oyuncularımızdandır. İstanbul Üniversitesi radyo TV sinema bölümünde eğitimini devam ettirmektedir. Çelen, 1989 Ankara doğumludur. Dizide Meryem karakterini canlandırmaktadır.

Nezaket Erden – Nermin

Dizinin ilk bölümlerinde Nazım ile evli olan karakter kocasını aldattığı için Nazım’ ın gözünden düşerek çekip gitmiştir. Yıllar sonra kızıyla dönmüş ve Nazım ile Nehir yakınlaştıkları zaman onlara engel olmak istemiştir. Erden, 1990 Mersin doğumludur. Galatasaray Üniversitesinde tiyatro eğitimlerini tamamlamıştır. Erden, daha önce Aykut Enişte ve İnsanlar İkiye Ayrılır filmlerinde rol almıştır.

Baraj dizisinden ayrılan oyuncular

Şamil Kafkas- Halil

Halil, inşaattaki mutfağın aşçısıdır. Güzel karısı Zahra için türlü zorluklara katlanan Halil, karısının kendisini Tarık’ la aldatmasını sindirememiştir. Zahra’ nın Tarık’ tan hamile kaldığını öğrendiği zaman Tarık onu öldürmüştür. Kafkas, diziden ayrılan ilk oyuncudur. Oyuncu, 1976 doğumludur. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümü mezunudur. 2007 senesinden itibaren birçok projede boy göstermiştir.