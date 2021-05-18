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Baraj dizisine katılan Nezaket Erden kimdir? Nermin karakteri kimdir?

18 Mayıs 2021 Salı gününün önemli manşetlerinden Baraj dizisine katılan Nezaket Erden kimdir? Nermin karakteri kimdir? haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Baraj dizisine katılan Nezaket Erden kimdir? Nermin karakteri kimdir? haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

18 Mayıs 2021 Salı 19:46
Baraj dizisine katılan Nezaket Erden kimdir? Nermin karakteri kimdir?
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Baraj dizisinde canlandırdığı karakter kariyerinin ilk kamera karşısı deneyimi olan Nezaket Erden, Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümünde okurken bir tiyatro kulübüne dahil olmuştur. Attığı bu adım hayatını değiştirmiş ve ardından Akademi 35, 5’ de oyunculuk üzerine eğitimler almış ve birçok tiyatroda oyunculuk sergilemiştir.

 

Nezaket Erden:

Mersin’ de yaşarken üniversite eğitimini almak adına İstanbul’ a gelen Nezaket Erden aslında hep bir oyuncu olmak istemiştir. Üniversitesinin 3’ üncü sınıfında Uğur Demirpehlivan’ ın kızı ile tanışmıştır ve bunun üzerine Akademi 35, 5’ da oyunculuk üzerine eğitimler almıştır. Üniversite hayatını daha çok oyunculuk üzerine odaklamak isteyen Nezaket Erden, Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen sınavlara katılmıştır, lakin hocalar önce üniversitesini bitirmesi ve ardından Kadir Has Üniversitesi’nde yüksek lisans yapması üzerine oyuncuyu ikna etmiştir. Daha sonrasında oyuncu Galatasaray Üniversitesi’ nde Felsefe bölümünden mezun olmuş ve Kadir Has Üniversitesi’nden oyunculuk üzerine eğitimler almıştır.

 

Nezaket Erden’ in İlişki Hayatı

Nezaket Erden kendisi gibi oyuncu olan Hakan Emre Ünal ile dünya evine girmiştir.

Nezaket Erden’ in Yer Aldığı Projeler

Oyuncu Baraj dizisinden önce herhangi bir kamera karşısı projesinde yer almamıştır. Nezaket Erden’ in ilk kamera karşısında oyunculuğu Baraj dizisi ile birlikte olacaktır ve oyuncu daha öncesinde Sevgili Arsız Ölüm ve Sahnede Tınak İçinde Hizmetçiler adlı tiyatro oyunlarında oynamıştır.

 

Nezaket Erden’ in Yaşı Kaçtır

Nezaket Erden dünyaya gözlerini 1990 senesinde Mersin’ de açmış ve kendisi 2020 yılı itibari ile 30 yaşındadır.

 

Baraj Dizisinden Nermin

Nermin karakteri Nezaket Erden tarafından canlandırılacaktır ve kendisi Nazım adlı karakterin eski karısı olacaktır. Nermin seneler öncesinde evliliklerinde sorunlar çıkınca kızı ile birlikte Nazım’ dan ayrılmıştır. Şimdi ise Nazım ile tekrar bir araya gelmek istemektedir.

 

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 19:46
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