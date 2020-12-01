İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları...
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama geldi! Önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabiliriz
Son Dakika
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama...

Baraj dizisine katılan Feri Baycu Güler kimdir? Canan karakteri kimdir?

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Baraj dizisine katılan Feri Baycu Güler kimdir? Canan karakteri kimdir? haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 01.12.2020 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

01 Aralık 2020 Salı 19:34
Baraj dizisine katılan Feri Baycu Güler kimdir? Canan karakteri kimdir?
Takip Et:

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizilerden biri olarak karşımıza çıkan Baraj dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam eden Baraj dizisi oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha aldı.

Yapımcılığı Medyapım tarafından gerçekleştirilen ve yönetmenliği ile senaristliğini Tolga Pulat’ın üstlendiği Baraj dizisine Feri Baycu Güler’in de dahil olduğu ifade edildi. Halihazırdaki oyuncu kadrosunda Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk gibi önemli isimlerinde yer aldığı Baraj dizisi bu transferle birlikte daha da güçlü bir kadroya kavuşmuş oldu.

En son olarak Bay Yanlış dizisinden aşina olduğumuz Güler, Baraj dizisinde Canan karakterini canlandıracak.



Son Güncelleme: 01.12.2020 19:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BarajFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor

Popüler Haberler

Baraj dizisine katılan Feri Baycu Güler kimdir? Canan karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Gülben kimdir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve çekim yeri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Leyla Feray kimdir? Gevher Hatun karakteri kimdir?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan doğum tarihi
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yer aldığı dizi ve film yapımları
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen (Tansel Öngel) kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Bahar'ı Pelin Akil'in hayat hikayesi!
Gel Hemşerim yarışması ne zaman başlayacak? Yarışma formatı ve sunucusu
Lisede sınıfta kalma nasıl olacak? kaç dersten kalınırsa sınıfta kalınacak?
SGK borcu olmayanlar bunu nasıl kanıtlar? SGK borcu yoktur belgesine nasıl ulaşılır?
Carrefour market 19 – 22 Temmuz 2019 hafta sonu indirimli ürünler kataloğu
TRT Eba TV ilkokul ders programı ve saatleri
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Ateizm anlamı nedir? Ateist kimlere denir? Ateistlik ile ilgili sorular
BİM aktüel ürünler 4 Aralık indirimli ürünler kataloğu
Hekimoğlu Aysel Hemşire karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Dilan Serinyel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gerçek adı ne? Gökhan Akteke oynadığı diziler
Baraj dizisine katılan Kübra Dilara kimdir? Meryem karakteri kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.