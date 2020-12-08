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Baraj dizisindeki Meryem karakteri kimdir?

8 Aralık 2020 Salı gününün önemli manşetlerinden Baraj dizisindeki Meryem karakteri kimdir? haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Baraj dizisindeki Meryem karakteri kimdir? haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

08 Aralık 2020 Salı 19:26
Baraj dizisindeki Meryem karakteri kimdir?
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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan oyuncu kadrosunda  Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı, Medyapım ve Dokuz Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Baraj dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Meryem karakterini kimin canlandıracağı merak edilmektedir. Dizide Halil'in kardeşi Meryem karakterine Kübra Dilan Çelen hayat vermektedir.

Kübra Dilara Çelen Kimdir?

1989 yılında Ankara’da doğan Çelen, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Radyo Tv ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 31 yaşındaki oyuncu Bordo Bereliler Afrin ve Suriye filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MeryemBaraj
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