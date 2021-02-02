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Baraj dizisindeki Ayşe karakteri kimdir?

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Baraj dizisindeki Ayşe karakteri kimdir? haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 2 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 19:50
Baraj dizisindeki Ayşe karakteri kimdir?
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Baraj dizisi ile ekranlara gelecek olan Hira Su Yıldız, Nazım’ ın kızı olan Ayşe’ yi canlandıracaktır. Geçtiğimiz bölümlerde Nazım karakterinin eskiden evli olduğunu ve bu evlilikten bir kızı olduğunu öğrenmiştik. Nermin ve Ayşe’ nin gelişi ile Nazım, Nehir ile uğraşırken bir yandan da kızı Ayşe ve yardım isteyen eski eşi Nermin ile uğraşacaktır.

Nermin karakteri ise 30’ lu yaşlarının başındadır ve yıllar öncesinde Nazım’ a aşık olmuş, evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuştur. Daha sonra Nazım ile anlaşamamış ve kızını da alarak Nazım’ ı terk etmiştir.

 

Ayşe karakteri ise babasız büyümüştür ve henüz babasını hiç görmemiştir. Babası ilk kez görecek olan kızı bir yandan da ailesinin tekrar bir araya gelmesini isteyecektir çünkü Nazım’ dan başka birinin ona babalık yapmasını istememektedir.

Hira Su Yıldız

Henüz daha bir anasınıfı öğrencisi olan Hira Su, dizilerde psikolog desteği ile oyunculuk yapmaktadır. 2015 senesinde dünyaya gelen çocuk oyuncunun ilk yer aldığı dizi Vurgun olmuştur. Ardından oynadığı Afili Aşk adlı dizide Rıza’ nın küçük kızı Buse’ yi canlandırmış ve performansı ile izleyicinin beğenisini kazanmıştır. Aynı zamanda Afili Aşk adlı dizi ile Türkiye’ nin tanınan çocuk oyuncularından biri olmuştur.

 

 

 

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Son Güncelleme: 02.02.2021 19:50
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