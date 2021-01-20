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Baraj dizisinde oynayan İman Casablanca kimdir, kaç yaşındadır? İman Casablanca nereli?

Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’da rol alan İman Casablanca, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Baraj dizisindeki canlandırdığı Zahra karakteriyle izleyici karşısına çıkan Casablanca’nın kim olduğu merak ediliyor. İşte İman Casablanca ile ilgili tüm detaylar...

20 Ocak 2021 Çarşamba 17:21
Baraj dizisinde oynayan İman Casablanca kimdir, kaç yaşındadır? İman Casablanca nereli?
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Fox TV’de yayınlanan Baraj dizisiyle gündeme gelen İman Casablanca, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Dizide Zahra karakteriyle izleyici karşısına çıkan Faslı model İman Casablanca, 31. Best Model of the World yarışmasında birinci seçilmiştir. Dört dil bilen Casablanca, matematik mühendisliği bölümü mezunudur.

İman Casablanca’nın hayatı

1999 senesinde hayata gözlerini açan Faslı İman Casablanca, model ve oyuncudur. Babası komiser olan İman Casablanca'nın, annesi Fransızca öğretmenidir. Ayrıca ünlü modelin 6 kardeşi vardır.

Arapça, Farsça, Fransızca ve Türkçe bilen Casablanca, matematik mühendisidir. Bir dönem Türk Hava Yolları’nda personel olarak yer alan İman Casablanca, Uykusuzlar Kulübü dizisiyle oyunculuk hayatına başladı. Sonrasında Yasak Elma dizisinde de oynayan oyuncu, son olarak Baraj dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.



Son Güncelleme: 20.01.2021 17:21
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvIman CasablancaBaraj
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