Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj’daki karakterlerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizinin önemli karakterlerinden biri olacak olan Nermin ile ilgili meraklı sorular sorulmaya başlandı. Nermin ile Nazım’ın ne gibi bir geçmişleri olduğu izleyiciler tarafında soru işareti olarak görülüyor.

Baraj Dizisi Nermin Kimdir?

Baraj dizisinin ikinci sezonunda oyuncu kadrosuna yeni eklemeler yapılıyor. Son olarak diziye dahil olan Canan ve Feri Baycu Güler’e ek olarak Nermin karakterinin de ekleneceği ifade ediliyor. Geçmişte Nazım’ı aldattığı bilinen Nermin kimsesiz kaldığında yine Nazım’ın yanına gelmek istemektedir. Nazım ise Nermin’in yüzünü bile görmek istememektedir. Nehir’le bir hayat kurmak isteyen Nazım bu süreçte ciddi sorunlar yaşayacaktır.

Baraj dizisine Nermin karakterinin dahil olmasıyla beraber ortalık iyice karışacaktır. Nehir, Nazım ilearasında kalmaktadır. Diğer yandan Nermin, eski kocası Nazım’a kendini affettirmeye uğraşacak yeniden bir araya gelmeyi deneyecektir. Nazım Nehir’e karşı bir şeyler hissederken Nermin’e ne gibi bir tepki gösterecek meçhul. İlerleyen bölümlerde karakterler arasında pek çok diyalog yaşanacak ve ilişkiler düzenlenecektir.

Baraj Nermin’i Kim Oynuyor?

Baraj dizisinde Nermin karakterine kimin hayat verdiği şimdilik bilinmiyor. Oyuncu belli olduğunda yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.