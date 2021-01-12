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Baraj dizisinde Eylül karakterine Burcu Kirman hayat veriyor

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Baraj dizisinde Eylül karakterine Burcu Kirman hayat veriyor haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 12 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 20:02
Baraj dizisinde Eylül karakterine Burcu Kirman hayat veriyor
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Salı günlerinin sevilen dizisi Baraj’ın Eylül’ü kimdir? Hayatı ve oynadığı diziler haberimizde.

Hasan Tolga Pusat’ın senaryosunu yazdığı dram dizisi Baraj merak ediliyor. Dizide Eylül’ü canlandıran Burcu Kirman’da ön plana çıkan karakterlerden. Peki, Burcu Kirman kimdir? Hangi dizilerde oynamıştır?

Baraj’ın Eylül’ü Burcu Kirman kimdir?

Hakkında yeterince bilgi bulunmayan Burcu Kirman, İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği bölümünü bitiren Kirman, oyunculuk ile ilgili eğitimler almıştır. Tiyatro oyunculuğa da yapan Burcu Kirman şu sıralar hem tiyatro hem dizi oyunculuğuyla ilgilenmektedir.

Burcu Kirman’ın oynadığı diziler

2020 – Baraj (Eylül)

2020 – Bay Yanlış (Esra)

Burcu Kirman’ın sosyal medya hesabı var mı?

Burcu Kirman, instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmakta.  @kirmanburcu hesap adını kullanan oyuncunun 7 binden fazla takipçisi ve 122 gönderisi bulunmakta.



Son Güncelleme: 12.01.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Burcu KirmanEylülBaraj
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