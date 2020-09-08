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Baraj dizisi yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Fox TV ekranlarının başarılı dizisi Baraj’ın yeni sezonu merakla bekleniyordu. Sevilen dizi geçen sezon Pandemi nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Merakla beklenen dizinin yeni sezon yayın tarihi açıklandı.

08 Eylül 2020 Salı 22:04
Baraj dizisi yeni sezon yayın tarihi belli oldu
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj’ın yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Dizi geçen sezon 3 bölüm yayınlanmıştı. Ardından koronavirüs salgını nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilmişti. Dizinin çekimlerine yeni sezonla birlikte başlandı.

Başrollerinde Biran Damla Yıldız, Feyyaz Duman ve Burak Yörük gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü 8 Eylül Salı akşamı yayınlanacak. Dizinin yayınlanan son bölümünde Tarık’tan beklediğini alamayan Nehir, Zerrin’in hastalığını öğrendikten sonra İstanbul’a dönmek isteğini söyler. Nehir’i olaylardan uzak tutmak isteyen Nazım istemese de Nehir’in isteğini onaylar. Nehir Tarık’ın Baraj’da kaza geçirmesine neden olur ve bunun vicdan azabı nedeniyle Nehir gitmekten vazgeçer ve Tarık’ın yanında kalmaya karar verir.  



Son Güncelleme: 08.09.2020 22:04
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BarajFox Tv
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