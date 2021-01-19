İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...

Baraj dizisi Tülay karakterini kim canlandırıyor? Sabriye Kara biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Baraj dizisi Tülay karakterini kim canlandırıyor? Sabriye Kara biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 19.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

19 Ocak 2021 Salı 20:00
Baraj dizisi Tülay karakterini kim canlandırıyor? Sabriye Kara biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Fox TV’nin sevilen dizilerinden birisi olan Baraj adlı yapımda; Tülay karakteri, Bahar ve Hakan’ın öz annesidir. Tülay karakterini canlandıracak oyuncu ise Sabriye Kara’dır. Son bölümlerinde senaryo açısından büyük bir değişikliğe giden baraj dizisinde, yeni sezona yepyeni oyuncular katıldı. İçlerinde Sabriye Kara’yı da bulundurmakta olan yeni sezon oyuncuları; Taygun Sungar, Koray Şahinbaş ve Gizem Karaca gibi ekranların tanınan yüzlerinden oluşmaktadır.

 

Baraj dizisinden Tülay

Tülay karakteri; Bahar ve Hakan’ın otoriter annesidir. Hakan’a babasından şirket kalmış; bu sebep ile Hakan’ın üzerinde Tülay hanımın büyük bir emeği bulunmaktadır. Kardeşlerden diğeri Bahar ise; babasının işlerini arkasını dönmüş ve okuyarak bir avukat haline gelmiştir. Her ne kadar annesi Tülay, Bahar’ın avukatlık kararına karşı çıksa da, Bahar asileşmiş ve istediği mesleği yapmıştır.

 

Tülay hanım asla Hakan ile Nehir’in dünya evine girmesini istememiştir; lakin biricik oğlu Hakan’ın eski eşi hayatını kaybedince ona çok benzemekte olan Nehir ile evlenmesine karşı çıkmaz ve evlenmelerine izin verir. Tülay hanım her ne kadar Nehir’ i aileye kabul etmiş olsa da, Nehir’in akrabası olan Zerrin’i eve kabul etmek istememiş ama yine oğlu Hakan’ı kıramamıştır. Dizinin günümüz zaman diliminde, otoriter kişiliğini Nehir ve Zerrin’in üzerinde kullanmakta büyük zorluklar yaşamaktadır çünkü Zerin’de Tülay’ı baskılamayı becerebilmektedir.

 

Sabriye Kara

Kendisi usta bir tiyatrocudur. Gözlerini 1954 senesinde Rize’de dünyaya açmıştır ve şuanda 67 yaşındadır. 13 sene boyunca Bizimkiler adlı dizide yer almıştır ve yakın tarihlerde Kördüğüm adlı dizide performans sergilemiştir. 2016 senesine gelindiğinde ise Küçük Esnaf adlı dizide boy gösteren oyuncu, bir zamanların efsanevi yapımı Beşinci Boyut gibi birçok Samanyolu dizilerinde de oyunculuk sergilemiştir.

 

Sabriye Kara’nın yaşı nedir?

Tam olarak doğum tarihi 18 Eylül 1954’ dür. Dizide canlandırdığı Tülay karakteri ise 71 yaşında olmaktadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Baraj Dizisi FOXBaraj Tülay KarakteriBaraj Dizisi Oyuncu KadrosuBaraj Oyuncu Kadrosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Warner Bros logosunu değiştiriyor
Warner Bros logosunu değiştiriyor
Tuba Büyüküstün'ün, Sefirin Kızı dizisine katıldığı açıklandı
Tuba Büyüküstün'ün, Sefirin Kızı dizisine katıldığı açıklandı
‘Sefirin Kızı’ Nare diziye veda etti. Neslihan Atagül diziye neden veda etti?
‘Sefirin Kızı’ Nare diziye veda etti. Neslihan Atagül diziye neden veda etti?
Rojda Demirer kimdir, kaç yaşındadır? Rojda Demirer hangi yapımlarda yer almıştır?
Rojda Demirer kimdir, kaç yaşındadır? Rojda Demirer hangi yapımlarda yer almıştır?
Cennet Mahallesi'nin Rüstem'i Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisinde
Cennet Mahallesi'nin Rüstem'i Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisinde
Sibel Can ve Hakan Altun partner oldu! Yeni program yolda
Sibel Can ve Hakan Altun partner oldu! Yeni program yolda

Popüler Haberler

Baraj dizisi Eylül karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burcu Kirman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Gerçek adı ne? Serpi Gül oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı Han, geceleri neden çöp karıştırıyor? Han'ın hastalığı ne?
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin kimdir, nereli yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil kimdir, nereli yaşı kaç?
Baraj dizisindeki Ayşe karakteri kimdir? Hira Su Yıldız nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Gamze karakteri Kimdir? Gökçe Aydın dizideki rolü ve hayatı
Baraj dizisinin Nermin'i Nezaket Erden'in hayat hikayesi!
Baraj dizisi ne zaman final yapacak? FOX TV Baraj final sebebi ne?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Ruşan nereli, yaşı kaç?
2021 Survivor'da gerilim dolu anlar!
Pasaport yenileme ve yeni pasaport harç ücreti ne kadar?
2021 ÖSYM Sınav Takvimi ve KPSS başvuru tarihleri
İBB ve İETT işçi statüsünde çalışan personele yüzde 13 zam yapıldı
Youtube gibi para kazanılacak siteler hangileridir?
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara'nın yer aldığı diziler
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Masumlar Apartmanı dizisindeki Hasibe karakteri Kimdir? Açelya Devrim Yılhan dizideki rolü ve hayatı
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Sanem Çelik'in hayatı!
Batman askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.