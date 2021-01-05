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Baraj dizisi neden final yapıyor? FOX TV Baraj dizisinden üzen haber

Baraj dizisi neden final yapıyor? FOX TV Baraj dizisinden üzen haber haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 05.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 19:45
Baraj dizisi neden final yapıyor? FOX TV Baraj dizisinden üzen haber
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Baraj ilk bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yeni dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla yüksek bir beklentiye sahip olsa da, son bölümlerde alınan reytingler istenilen seviyede olmadı.

Fox TV dizinin reytinglerinin bu şekilde devam etmesi halinde yıl başında sonra diziyi yayından kaldırılabilir. Bilindiği gibi yılbaşında reklam anlaşmaları gereği dizilere ara veriliyor. Yeterli reytingi alamayan dizilerle ise yollar ayrılıyor. Baraj dizisinin reytinglerdeki kötü gidişi devam ederse yeni sezonda ekranlara olmayabilir. Öte yandan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Baraj dizisi oyuncu kadrosu

Feyyaz Duman

Biran Damla Yılmaz

Burak Yörük

Sumru Yavrucuk



Son Güncelleme: 05.01.2021 19:45
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Anahtar Kelimeler:
DiziBaraj
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