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Baraj dizisi ne zaman final yapacak? FOX TV Baraj final sebebi ne?

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Baraj dizisi ne zaman final yapacak? FOX TV Baraj final sebebi ne? haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 04.05.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 19:45
Baraj dizisi ne zaman final yapacak? FOX TV Baraj final sebebi ne?
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Baraj ilk bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yeni dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla yüksek bir beklentiye sahip olsa da, son bölümlerde alınan reytingler istenilen seviyede olmadı.

Fox TV dizinin reytinglerinin bu şekilde devam etmesi halinde yıl başında sonra diziyi yayından kaldırılabilir. Bilindiği gibi yılbaşında reklam anlaşmaları gereği dizilere ara veriliyor. Yeterli reytingi alamayan dizilerle ise yollar ayrılıyor. Baraj dizisinin reytinglerdeki kötü gidişi devam ederse yeni sezonda ekranlara olmayabilir. Öte yandan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Baraj dizisi oyuncu kadrosu

Feyyaz Duman

Biran Damla Yılmaz

Burak Yörük

Sumru Yavrucuk




Son Güncelleme: 04.05.2021 19:45
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Anahtar Kelimeler:
DiziBaraj
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