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Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara'nın yer aldığı diziler

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara'nın yer aldığı diziler haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 09.03.2021 tarihli haberimizde.

09 Mart 2021 Salı 19:26
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara'nın yer aldığı diziler
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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan oyuncu kadrosunda  Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı, Medyapım ve Dokuz Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Baraj dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Meryem karakterini kimin canlandıracağı merak edilmektedir. Dizide Halil'in kardeşi Meryem karakterine Kübra Dilan Çelen hayat vermektedir.

Kübra Dilara Çelen Kimdir?

1989 yılında Ankara’da doğan Çelen, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Radyo Tv ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 31 yaşındaki oyuncu Bordo Bereliler Afrin ve Suriye filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 09.03.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MeryemBaraj
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