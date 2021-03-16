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Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara yaşı ve oynadığı diziler

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara yaşı ve oynadığı diziler haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 16.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 19:26
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara yaşı ve oynadığı diziler
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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan oyuncu kadrosunda  Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı, Medyapım ve Dokuz Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Baraj dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Meryem karakterini kimin canlandıracağı merak edilmektedir. Dizide Halil'in kardeşi Meryem karakterine Kübra Dilan Çelen hayat vermektedir.

Kübra Dilara Çelen Kimdir?

1989 yılında Ankara’da doğan Çelen, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Radyo Tv ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 31 yaşındaki oyuncu Bordo Bereliler Afrin ve Suriye filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MeryemBaraj
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