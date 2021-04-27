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Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara rol aldığı yapımlar ve biyografisi konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 27 Nisan 2021 Salı tarihli haberimize göz atarak Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara rol aldığı yapımlar ve biyografisi ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 19:26
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan oyuncu kadrosunda  Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı, Medyapım ve Dokuz Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Baraj dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Meryem karakterini kimin canlandıracağı merak edilmektedir. Dizide Halil'in kardeşi Meryem karakterine Kübra Dilan Çelen hayat vermektedir.

Kübra Dilara Çelen Kimdir?

1989 yılında Ankara’da doğan Çelen, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Radyo Tv ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 31 yaşındaki oyuncu Bordo Bereliler Afrin ve Suriye filmlerinde rol almıştır.




Son Güncelleme: 27.04.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MeryemBaraj
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