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Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kimdir, nereli yaşı kaç?

Birçok kişinin merak ettiği 15 Aralık 2020 Salı günü gündeme gelen Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kimdir, nereli yaşı kaç? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 15-12-2020 tarihli haberimizde Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kimdir, nereli yaşı kaç? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 19:26
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kimdir, nereli yaşı kaç?
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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan oyuncu kadrosunda  Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı, Medyapım ve Dokuz Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Baraj dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Meryem karakterini kimin canlandıracağı merak edilmektedir. Dizide Halil'in kardeşi Meryem karakterine Kübra Dilan Çelen hayat vermektedir.

Kübra Dilara Çelen Kimdir?

1989 yılında Ankara’da doğan Çelen, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Radyo Tv ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 31 yaşındaki oyuncu Bordo Bereliler Afrin ve Suriye filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 15.12.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MeryemBaraj
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