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Baraj dizisi Meryem karakterini kim canlandırıyor? Kübra Dilara biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Baraj dizisi Meryem karakterini kim canlandırıyor? Kübra Dilara biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 2 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Baraj dizisi Meryem karakterini kim canlandırıyor? Kübra Dilara biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 19:26
Baraj dizisi Meryem karakterini kim canlandırıyor? Kübra Dilara biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan oyuncu kadrosunda  Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı, Medyapım ve Dokuz Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Baraj dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Meryem karakterini kimin canlandıracağı merak edilmektedir. Dizide Halil'in kardeşi Meryem karakterine Kübra Dilan Çelen hayat vermektedir.

Kübra Dilara Çelen Kimdir?

1989 yılında Ankara’da doğan Çelen, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Radyo Tv ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 31 yaşındaki oyuncu Bordo Bereliler Afrin ve Suriye filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 02.02.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MeryemBaraj
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