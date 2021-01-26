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Baraj dizisi Meryem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Kübra Dilara kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Baraj dizisi Meryem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Kübra Dilara kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 26 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 19:26
Baraj dizisi Meryem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Kübra Dilara kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan oyuncu kadrosunda  Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı, Medyapım ve Dokuz Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Baraj dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Meryem karakterini kimin canlandıracağı merak edilmektedir. Dizide Halil'in kardeşi Meryem karakterine Kübra Dilan Çelen hayat vermektedir.

Kübra Dilara Çelen Kimdir?

1989 yılında Ankara’da doğan Çelen, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Radyo Tv ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 31 yaşındaki oyuncu Bordo Bereliler Afrin ve Suriye filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 26.01.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MeryemBaraj
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