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Baraj dizisi Meryem karakteri kimdir? Kübra Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Baraj dizisi Meryem karakteri kimdir? Kübra Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 04.05.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 19:26
Baraj dizisi Meryem karakteri kimdir? Kübra Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan oyuncu kadrosunda  Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı, Medyapım ve Dokuz Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Baraj dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Meryem karakterini kimin canlandıracağı merak edilmektedir. Dizide Halil'in kardeşi Meryem karakterine Kübra Dilan Çelen hayat vermektedir.

Kübra Dilara Çelen Kimdir?

1989 yılında Ankara’da doğan Çelen, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Radyo Tv ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. 31 yaşındaki oyuncu Bordo Bereliler Afrin ve Suriye filmlerinde rol almıştır.




Son Güncelleme: 04.05.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MeryemBaraj
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