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Baraj dizisi hakkında sürpriz final iddiası

Baraj dizisinin düşük reytinglerde nedeniyle final yapacağı iddia edildi. Dizinin sevenleri Baraj dizisi bitiyor mu, reytingleri nasıl sorularını araştırmaya başladı.

10 Aralık 2020 Perşembe 22:13
Baraj dizisi hakkında sürpriz final iddiası
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Baraj ilk bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yeni dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla yüksek bir beklentiye sahip olsa da, son bölümlerde alınan reytingler istenilen seviyede olmadı.

Fox TV dizinin reytinglerinin bu şekilde devam etmesi halinde yıl başında sonra diziyi yayından kaldırılabilir. Bilindiği gibi yılbaşında reklam anlaşmaları gereği dizilere ara veriliyor. Yeterli reytingi alamayan dizilerle ise yollar ayrılıyor. Baraj dizisinin reytinglerdeki kötü gidişi devam ederse yeni sezonda ekranlara olmayabilir. Öte yandan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Baraj dizisi oyuncu kadrosu

Feyyaz Duman

Biran Damla Yılmaz

Burak Yörük

Sumru Yavrucuk



Son Güncelleme: 10.12.2020 22:13
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Anahtar Kelimeler:
BarajDizi
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