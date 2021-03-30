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Baraj dizisi Fulya kimdir? İrem Tuncer

Baraj dizisi Fulya kimdir? İrem Tuncer haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 30 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 18:45
Baraj dizisi Fulya kimdir? İrem Tuncer
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin farklı konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Dizide Fulya karakteri öne çıkarken, izleyiciler Fulya karakterini kimin canlandırdığını araştırmaya başladı.

Baraj dizisi Fulya kimdir, gerçek adı ne?

Baraj dizisinde Fulya karakterine İrem Tuncer hayat veriyor. Fulya karakteri dizide tansiyonu arttıracak isimlerden biri olacak. Fulya Tarık’ın eski sevgilisidir aynı zamanda şantiye sahibi Kemal’in kızıdır.

Dizinin ilk bölümlerinde Kemal Bey Tarık’ın kızıyla görüşmesi nedeniyle Tarık’ın baraj inşaatına göndermişti. Tarık Baraj inşaatı sırasında Nehir ile yakınlaşırken, Nehir’in de baraja gelmesi olayları içinden çıkılamaz bir hale getirecektir.

İrem Tuncer kimdir?

Dizide Fulya karakterine hayat veren İrem Tuncer Müjdat Gezen Sanat Akademisinde eğitim almıştır. Güzel oyuncu Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden de mezun olmuştur. Güzel oyuncu Mahşer-i Cümbüş ekibinde yer alırken aynı zamanda Karaca reklam filminde yer almıştır.

Güzel oyuncu ilk kez Baraj dizisiyle tiyatro ve reklam filmlerinin dışında bir alanda yer alacak. Oyuncu ilk kez dizi setinde bulunsa da ilk performansı oldukça beğenilmişti.



Son Güncelleme: 30.03.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
DiziBarajFox Tv
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