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Baraj dizisi Eylül’ü kim canlandırıyor? Burcu Kirman'ın biyografisi

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Baraj dizisi Eylül’ü kim canlandırıyor? Burcu Kirman'ın biyografisi haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 25.05.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 20:02
Baraj dizisi Eylül’ü kim canlandırıyor? Burcu Kirman'ın biyografisi
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Salı günlerinin sevilen dizisi Baraj’ın Eylül’ü kimdir? Hayatı ve oynadığı diziler haberimizde.

Hasan Tolga Pusat’ın senaryosunu yazdığı dram dizisi Baraj merak ediliyor. Dizide Eylül’ü canlandıran Burcu Kirman’da ön plana çıkan karakterlerden. Peki, Burcu Kirman kimdir? Hangi dizilerde oynamıştır?

Baraj’ın Eylül’ü Burcu Kirman kimdir?

Hakkında yeterince bilgi bulunmayan Burcu Kirman, İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği bölümünü bitiren Kirman, oyunculuk ile ilgili eğitimler almıştır. Tiyatro oyunculuğa da yapan Burcu Kirman şu sıralar hem tiyatro hem dizi oyunculuğuyla ilgilenmektedir.

Burcu Kirman’ın oynadığı diziler

2020 – Baraj (Eylül)

2020 – Bay Yanlış (Esra)

Burcu Kirman’ın sosyal medya hesabı var mı?

Burcu Kirman, instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmakta.  @kirmanburcu hesap adını kullanan oyuncunun 7 binden fazla takipçisi ve 122 gönderisi bulunmakta.


Son Güncelleme: 25.05.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Burcu KirmanEylülBaraj
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