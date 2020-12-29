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Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman'ın yer aldığı diziler

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman'ın yer aldığı diziler haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 29 Aralık 2020 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

29 Aralık 2020 Salı 20:02
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman'ın yer aldığı diziler
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Salı günlerinin sevilen dizisi Baraj’ın Eylül’ü kimdir? Hayatı ve oynadığı diziler haberimizde.

Hasan Tolga Pusat’ın senaryosunu yazdığı dram dizisi Baraj merak ediliyor. Dizide Eylül’ü canlandıran Burcu Kirman’da ön plana çıkan karakterlerden. Peki, Burcu Kirman kimdir? Hangi dizilerde oynamıştır?

Baraj’ın Eylül’ü Burcu Kirman kimdir?

Hakkında yeterince bilgi bulunmayan Burcu Kirman, İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği bölümünü bitiren Kirman, oyunculuk ile ilgili eğitimler almıştır. Tiyatro oyunculuğa da yapan Burcu Kirman şu sıralar hem tiyatro hem dizi oyunculuğuyla ilgilenmektedir.

Burcu Kirman’ın oynadığı diziler

2020 – Baraj (Eylül)

2020 – Bay Yanlış (Esra)

Burcu Kirman’ın sosyal medya hesabı var mı?

Burcu Kirman, instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmakta.  @kirmanburcu hesap adını kullanan oyuncunun 7 binden fazla takipçisi ve 122 gönderisi bulunmakta.



Son Güncelleme: 29.12.2020 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Burcu KirmanEylülBaraj
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