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Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Aralık 22 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 22 Aralık 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

22 Aralık 2020 Salı 20:02
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Salı günlerinin sevilen dizisi Baraj’ın Eylül’ü kimdir? Hayatı ve oynadığı diziler haberimizde.

Hasan Tolga Pusat’ın senaryosunu yazdığı dram dizisi Baraj merak ediliyor. Dizide Eylül’ü canlandıran Burcu Kirman’da ön plana çıkan karakterlerden. Peki, Burcu Kirman kimdir? Hangi dizilerde oynamıştır?

Baraj’ın Eylül’ü Burcu Kirman kimdir?

Hakkında yeterince bilgi bulunmayan Burcu Kirman, İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği bölümünü bitiren Kirman, oyunculuk ile ilgili eğitimler almıştır. Tiyatro oyunculuğa da yapan Burcu Kirman şu sıralar hem tiyatro hem dizi oyunculuğuyla ilgilenmektedir.

Burcu Kirman’ın oynadığı diziler

2020 – Baraj (Eylül)

2020 – Bay Yanlış (Esra)

Burcu Kirman’ın sosyal medya hesabı var mı?

Burcu Kirman, instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmakta.  @kirmanburcu hesap adını kullanan oyuncunun 7 binden fazla takipçisi ve 122 gönderisi bulunmakta.



Son Güncelleme: 22.12.2020 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Burcu KirmanEylülBaraj
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