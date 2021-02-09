İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...

Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 9 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberimize göz atarak Şubat 9 Salı tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 20:02
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Salı günlerinin sevilen dizisi Baraj’ın Eylül’ü kimdir? Hayatı ve oynadığı diziler haberimizde.

Hasan Tolga Pusat’ın senaryosunu yazdığı dram dizisi Baraj merak ediliyor. Dizide Eylül’ü canlandıran Burcu Kirman’da ön plana çıkan karakterlerden. Peki, Burcu Kirman kimdir? Hangi dizilerde oynamıştır?

Baraj’ın Eylül’ü Burcu Kirman kimdir?

Hakkında yeterince bilgi bulunmayan Burcu Kirman, İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği bölümünü bitiren Kirman, oyunculuk ile ilgili eğitimler almıştır. Tiyatro oyunculuğa da yapan Burcu Kirman şu sıralar hem tiyatro hem dizi oyunculuğuyla ilgilenmektedir.

Burcu Kirman’ın oynadığı diziler

2020 – Baraj (Eylül)

2020 – Bay Yanlış (Esra)

Burcu Kirman’ın sosyal medya hesabı var mı?

Burcu Kirman, instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmakta.  @kirmanburcu hesap adını kullanan oyuncunun 7 binden fazla takipçisi ve 122 gönderisi bulunmakta.



Son Güncelleme: 09.02.2021 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burcu KirmanEylülBaraj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Baraj dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Çukur dizisinde Yamaç'a hayat veren Aras Bulut İynemli, dizinin son bölümündeki oyunculuğu ile sosyal medyada gündem oldu! İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
Çukur dizisinde Yamaç'a hayat veren Aras Bulut İynemli, dizinin son bölümündeki oyunculuğu ile sosyal medyada gündem oldu! İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
Çukur Yamaç'ın son bölümde okuduğu Geyikli Gece şiiri kime ait?
Çukur Yamaç'ın son bölümde okuduğu Geyikli Gece şiiri kime ait?
Çukur dizisi 115. bölüm yayınlandı
Çukur dizisi 115. bölüm yayınlandı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Alp Arslan kim? Serdar Kılıç hayatı!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Alp Arslan kim? Serdar Kılıç hayatı!
Masumiyet dizisinden ilk fragman geldi
Masumiyet dizisinden ilk fragman geldi

Popüler Haberler

Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Gerçek adı ne? Serpi Gül oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı Han neden çöpten kağıt karton topluyor? Han'ın hastalığı ne? Dispozofobi nedir?
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini kim canlandırıyor? Atilla Şendil kimdir?
EDHO Demir kimdir? Gerçek adı ne? Çetin Sarıkartal hakkında bilgiler
9 Şubat 2021 Salı Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 9 Şubat 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Baraj Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze’yi kim canlandırıyor? Gökçe Aydın'ın biyografisi
Bugün kimin maçı var? Süper Lig TV 9 Şubat 2021 Salı canlı maç saatleri
ÖSYM ALES Sınav Sonuçlarını Açıkladı! 2019 ALES Sonuçları Sorgulama Ekranı
Emekliler için düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir?
Seksenler Sibel kimdir? Gerçek adı nedir? Cansın Özyosun hakkında bilgiler
Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, belli mi? Çukur yeni bölüm neden yok, bitti mi? Çukur sezon finali mi yaptı?
Boyner Black friday indirimleri olacak mı? Boyner kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Menajerimi Ara dizisi Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan
Baraj dizisinin Meryem'i Kübra Dilara'nın hayat hikayesi!
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gökhan Akteke kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.