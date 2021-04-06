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Baraj dizisi Eylül karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burcu Kirman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Haber okurlarının merakını uyandıran Baraj dizisi Eylül karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burcu Kirman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 06.04.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 20:02
Baraj dizisi Eylül karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burcu Kirman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Salı günlerinin sevilen dizisi Baraj’ın Eylül’ü kimdir? Hayatı ve oynadığı diziler haberimizde.

Hasan Tolga Pusat’ın senaryosunu yazdığı dram dizisi Baraj merak ediliyor. Dizide Eylül’ü canlandıran Burcu Kirman’da ön plana çıkan karakterlerden. Peki, Burcu Kirman kimdir? Hangi dizilerde oynamıştır?

Baraj’ın Eylül’ü Burcu Kirman kimdir?

Hakkında yeterince bilgi bulunmayan Burcu Kirman, İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği bölümünü bitiren Kirman, oyunculuk ile ilgili eğitimler almıştır. Tiyatro oyunculuğa da yapan Burcu Kirman şu sıralar hem tiyatro hem dizi oyunculuğuyla ilgilenmektedir.

Burcu Kirman’ın oynadığı diziler

2020 – Baraj (Eylül)

2020 – Bay Yanlış (Esra)

Burcu Kirman’ın sosyal medya hesabı var mı?

Burcu Kirman, instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmakta.  @kirmanburcu hesap adını kullanan oyuncunun 7 binden fazla takipçisi ve 122 gönderisi bulunmakta.



Son Güncelleme: 06.04.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Burcu KirmanEylülBaraj
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