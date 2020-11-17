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Baraj dizisi çekim yerleri

Ekranların sevilen dizisi Baraj’ın çekim yerleri değiştirildi. Yapılan değişikliğin ardından Baraj dizisi Isparta’da mı çekiliyor Sakarya’da mı sorusu gündem oldu.

17 Kasım 2020 Salı 19:44
Baraj dizisi çekim yerleri
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin çekim yerleri de bir hayli dikkat çekiyor. Daha önce Yeşilçam filmi olarak ekranlara taşınan yapım şimdi de dizi olarak izleyiciyle buluştu.


Dizide Nazım adlı Baraj çalışanının Nehir’le tanıştıktan sonra yaşadıkları anlatılmaktadır. Dizinin çekim alanları merak konusu olmuş durumda. Dizinin çekimleri İstanbul Çatalca’da başlamıştı. Ancak dizinin çekim yeri değiştirildi.

Dizinin şantiye ve baraj sahneleri Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yer alan Kazımiye Akçay Barajında çekilmektedir. Dizinin son bölümlerinde 32 plakalı araçların yer alması dizinin Isparta’da çekildiğini gündeme getirmişti ancak dizi Sakarya’da çekilmektedir.



Son Güncelleme: 17.11.2020 19:44
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Anahtar Kelimeler:
BarajDizi
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