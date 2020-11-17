Baraj dizisi çekim yerleri

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin çekim yerleri de bir hayli dikkat çekiyor. Daha önce Yeşilçam filmi olarak ekranlara taşınan yapım şimdi de dizi olarak izleyiciyle buluştu.
Dizinin şantiye ve baraj sahneleri Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yer alan Kazımiye Akçay Barajında çekilmektedir. Dizinin son bölümlerinde 32 plakalı araçların yer alması dizinin Isparta’da çekildiğini gündeme getirmişti ancak dizi Sakarya’da çekilmektedir.
Son Güncelleme: 17.11.2020 19:44