Baraj dizisi çekim yerleri

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin çekim yerleri de bir hayli dikkat çekiyor. Daha önce Yeşilçam filmi olarak ekranlara taşınan yapım şimdi de dizi olarak izleyiciyle buluştu.

Dizide Nazım adlı Baraj çalışanının Nehir’le tanıştıktan sonra yaşadıkları anlatılmaktadır. Dizinin çekim alanları merak konusu olmuş durumda. Dizinin çekimleri İstanbul Çatalca’da başlamıştı. Ancak dizinin çekim yeri değiştirildi.

Dizinin şantiye ve baraj sahneleri Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yer alan Kazımiye Akçay Barajında çekilmektedir. Dizinin son bölümlerinde 32 plakalı araçların yer alması dizinin Isparta’da çekildiğini gündeme getirmişti ancak dizi Sakarya’da çekilmektedir.