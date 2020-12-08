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Baraj dizisi Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Feri Baycu Güler nereli, yaşı kaç?

Gündemde dikkat çeken Baraj dizisi Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Feri Baycu Güler nereli, yaşı kaç? haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Baraj dizisi Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Feri Baycu Güler nereli, yaşı kaç? haberini 08.12.2020 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

08 Aralık 2020 Salı 19:34
Baraj dizisi Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Feri Baycu Güler nereli, yaşı kaç?
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizilerden biri olarak karşımıza çıkan Baraj dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam eden Baraj dizisi oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha aldı.

Yapımcılığı Medyapım tarafından gerçekleştirilen ve yönetmenliği ile senaristliğini Tolga Pulat’ın üstlendiği Baraj dizisine Feri Baycu Güler’in de dahil olduğu ifade edildi. Halihazırdaki oyuncu kadrosunda Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk gibi önemli isimlerinde yer aldığı Baraj dizisi bu transferle birlikte daha da güçlü bir kadroya kavuşmuş oldu.

En son olarak Bay Yanlış dizisinden aşina olduğumuz Güler, Baraj dizisinde Canan karakterini canlandıracak.



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
BarajFox Tv
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