Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler yer aldığı dizi ve film yapımları

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizilerden biri olarak karşımıza çıkan Baraj dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam eden Baraj dizisi oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha aldı.

Yapımcılığı Medyapım tarafından gerçekleştirilen ve yönetmenliği ile senaristliğini Tolga Pulat’ın üstlendiği Baraj dizisine Feri Baycu Güler’in de dahil olduğu ifade edildi. Halihazırdaki oyuncu kadrosunda Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk gibi önemli isimlerinde yer aldığı Baraj dizisi bu transferle birlikte daha da güçlü bir kadroya kavuşmuş oldu.

En son olarak Bay Yanlış dizisinden aşina olduğumuz Güler, Baraj dizisinde Canan karakterini canlandıracak.