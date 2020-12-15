İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün?...
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek...

Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler yer aldığı dizi ve film yapımları

Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler yer aldığı dizi ve film yapımları haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 15 Aralık 2020 Salı tarihli haberimizde, Baraj dizisi Canan kimdir? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 19:37
Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizilerden biri olarak karşımıza çıkan Baraj dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam eden Baraj dizisi oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha aldı.

Yapımcılığı Medyapım tarafından gerçekleştirilen ve yönetmenliği ile senaristliğini Tolga Pulat’ın üstlendiği Baraj dizisine Feri Baycu Güler’in de dahil olduğu ifade edildi. Halihazırdaki oyuncu kadrosunda Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk gibi önemli isimlerinde yer aldığı Baraj dizisi bu transferle birlikte daha da güçlü bir kadroya kavuşmuş oldu.

En son olarak Bay Yanlış dizisinden aşina olduğumuz Güler, Baraj dizisinde Canan karakterini canlandıracak.



Son Güncelleme: 15.12.2020 19:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BarajFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti

Popüler Haberler

Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler yer aldığı dizi ve film yapımları
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı kimdir, nereli yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan'ın hayatı!
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Gerçek adı ne? Tansel Öngel oynadığı diziler
İyi Aile Babası dizisindeki Mehmet Ali karakteri Kimdir? Çağlar Çorumlu dizideki rolü ve hayatı
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara Leyla karakterini kim canlandırıyor? Pınar Ünsal biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Saçlarımı satmak istiyorum, saç satın alan yerler nereler?
Yanımda Kal filmi TV’de ilk kez bu akşam Kanal D’de
Corona virüsü vücuda girince vücudu nasıl etkiliyor?
Bir Zamanlar Çukurova Behice’yi kim vurdu ? Behice öldü mü? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
BSMV nedir? BSMV oranı hesaplama detayları
Ateistlik nedir? Kimlere ateist nedir? Ateistlerin inanç ve özellikleri nedir?
Çıplak dizisinin konusu nedir? Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı?
Yatıya Misafirim Var 15 Aralık puan durumu nasıl?
2021 yılı burç yorumları – 12 Burç 2021 yıllık burç yorumları
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ve antikor testi ücreti ne kadar?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Baraj Fulya karakterini kim canlandırıyor? İrem Tuncer kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.