Baraj dizisi bitti mi, final mi yaptı? Baraj dizisi neden bitti?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj 39.bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin final bölümü çok beğenilirken, izleyiciler neden final olduğunu gündeme getirdi. Baraj dizisi bu sezonun en başarılı yapımları arasında yer alıyor. Final bölümünün ardından Baraj neden bitti, Baraj final mi yaptı soruları merak konusu oldu.

Baraj 39.final bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü Fox TV ekranlarından son kez izleyici karşısına çıktı.

Baraj dizisi bitti mi?

Baraj 39.bölümüyle 11 Mayıs 2021 Salı günü ekranlara geldi. Salı akşamları ekranlara gelen ve bu sezonun başarılı dizilerinden biri olan Baraj 39.bölümüyle final kararı aldı. Dizinin final yapmasının ardından izleyiciler Baraj bitti mi, Baraj neden bitti ve Baraj dizisi final mi yaptı sorularını gündeme getirdi.

Baraj dizisi bu akşam yayınlanan 39.bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin final kararı senaryo gereği oluştu. Baraj bu sezon reytinglerde oldukça başarılı bir performans sergiledi. Bilindiği gibi Baraj dizisi Yeşilçam’da daha önce çekilen Baraj filminden uyarlandı ve Baraj dizisinin senaryosu 1 sezon yani 39 bölüm olarak hazırlandı. Baraj dizisi senaryo gereği 39.bölümüyle final yaptı.

Baraj 39. son bölümde ne oldu?

Zahra’nın Tarık’ı ifşa etmesi, Nehir ve Nazım’ın gerçekleri öğrenmesine neden oldu. ancak Tarık ve Bahar’ın planı Zahra’nın kısa sürede suçlarından kurtulmasını ve Nehir ile Nazım’ın elindeki delillerin gitmesine neden olur. Nehir ve Nazım gerçekleri ortaya çıkarmak için uğraşmaktadır. Bu sırada Halit’in de olanları öğrenmesinin ardından deliye dönmesi bir olmuştur.

Baraj konusu ne?

Bahar’ın Azra hakkındaki gerçekleri öğrenmesi de herkesim hayatını tamamen etkileyecektir. Nazım’ın hayatta kalmak adına en küçük umudu değerlendirmesi gerekecektir. Bahar ile Tarık bu şansı değerlendirerek Nehir’i Nazım’ı kurtarmak adına Tarık ile evlendirmeye çabalarlar. Nazım’ın iyileştiğinde Nehir’i neden Tarık ile evlendiğini sorması işleri karıştırır. Tarık’ın Nehir ile evlendiğini öğrenen Zahra ise öfkeden deliye dönüp, büyük sırrı açıklayacaktır.

Baraj inşaatında çalışan bir işçi intenette tanıştığı bir kıza açık olur. Nazım genç ve güzel bir kadın olan Nehir’e aşık olmuştur. Ancak Nazım yaşadığı kazanın ardından yüzünden yara izleri olmasında dolayı Nehir’e Tarık’ın fotoğrafını gönderir.

Baraj inşaatına gelen Nehir Nazım gönderdiği fotoğraftaki Tarık’ı görür ve beğenir. Ancak konuştuğu kişi Nazım’dır.

İşler tamamen çığırından çıkar ve baraj inşaatında başlayan bu aşk üçgeni farklı noktalara kadar ilerler.

Baraj oyuncuları kim

Baraj dizisinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk Iman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan gibi başarılı isimler yer alıyor.