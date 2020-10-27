İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı ne? Hira Su Yıldız oynadığı diziler

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı ne? Hira Su Yıldız oynadığı diziler haberine dair en sıcak ayrıntılar 27.10.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Ekim 2020 Salı 19:50
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı ne? Hira Su Yıldız oynadığı diziler
Takip Et:

Baraj dizisi ile ekranlara gelecek olan Hira Su Yıldız, Nazım’ ın kızı olan Ayşe’ yi canlandıracaktır. Geçtiğimiz bölümlerde Nazım karakterinin eskiden evli olduğunu ve bu evlilikten bir kızı olduğunu öğrenmiştik. Nermin ve Ayşe’ nin gelişi ile Nazım, Nehir ile uğraşırken bir yandan da kızı Ayşe ve yardım isteyen eski eşi Nermin ile uğraşacaktır.

Nermin karakteri ise 30’ lu yaşlarının başındadır ve yıllar öncesinde Nazım’ a aşık olmuş, evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuştur. Daha sonra Nazım ile anlaşamamış ve kızını da alarak Nazım’ ı terk etmiştir.

 

Ayşe karakteri ise babasız büyümüştür ve henüz babasını hiç görmemiştir. Babası ilk kez görecek olan kızı bir yandan da ailesinin tekrar bir araya gelmesini isteyecektir çünkü Nazım’ dan başka birinin ona babalık yapmasını istememektedir.


Hira Su Yıldız

Henüz daha bir anasınıfı öğrencisi olan Hira Su, dizilerde psikolog desteği ile oyunculuk yapmaktadır. 2015 senesinde dünyaya gelen çocuk oyuncunun ilk yer aldığı dizi Vurgun olmuştur. Ardından oynadığı Afili Aşk adlı dizide Rıza’ nın küçük kızı Buse’ yi canlandırmış ve performansı ile izleyicinin beğenisini kazanmıştır. Aynı zamanda Afili Aşk adlı dizi ile Türkiye’ nin tanınan çocuk oyuncularından biri olmuştur.

 

 

 

.



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Baraj Dizisi Oyuncuları 2020|Baraj Dizisi Oyuncuları Gerçek IsimleriBaraj Dizisi OyuncularıBaraj Dizisi Oyuncuları 2020
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

2020-2021 eğitim öğretim senesinin ilk yazılı tarihleri belli oldu!
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
e-Nabız grip aşısı sorgulaması nasıl yapılır? Kimlere aşı yapılacak?
Akbank, 3 ve 6 ay ertelemeli kredi vereceğini duyurdu
İşten çıkarma yasağı ne kadar süre daha devam edecek? İşten çıkarma yasağı hangi tarihe kadar devam ediyor?
Mevlid kandili yeni kutlama sözleri 2020
Bizimkiler Abbas'ın ölüm haberi geldi! Hikmet Karagöz kimdir, neden vefat etti?
6183 Sayılı Kanun bünyesinde borçlarına taksitlendirme yapanlar da yeni yapılandırmadan faydalanabilecek!
27 Ekim 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 27 Ekim 2020 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
A101 indirimli ürünleri 18 Temmuz – 25 Temmuz 2019 Aktüel kataloğu
Survivor 2020 birleşme partisi ne zaman olacak?
Regaip Kandili en güzel resimli kandil kutlama mesaj ve sözleri 2020
BİM'de satılan Volta VSM elektrikli bisiklet nasıl, alınır mı?
İBB 3.200 TL'lik eğitim yardımı ne zaman yapılacak? Hesaplara ne zaman yatırılacak?
2020 vergi affı ve yapılandırma neleri kapsıyor? İlk taksit ödeme tarihi ne zaman?
Kırmızı Oda dizisi Akif'in ablası Piraye kimdir? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çocukluk dizisindeki Hanife karakteri Kimdir? Nihal Menzil dizideki rolü ve hayatı
Halkbank'dan uygun faiz oranı ile konut kredisi kampanyası!
Eşkıya dizisinde Doğan Baba neden yok? Ali Sürmeli neden ayrıldı, geri dönecek mi?
ÖSYM KPSS Ortaöğretim öğretmen sınav görevi başvuru ekranı açıldı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.