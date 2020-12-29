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Baraj Canan kimdir? Feri Baycu Güler biyografisi

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Baraj Canan kimdir? Feri Baycu Güler biyografisi hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Baraj Canan kimdir? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 29.12.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

29 Aralık 2020 Salı 19:34
Baraj Canan kimdir? Feri Baycu Güler biyografisi
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizilerden biri olarak karşımıza çıkan Baraj dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam eden Baraj dizisi oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha aldı.

Yapımcılığı Medyapım tarafından gerçekleştirilen ve yönetmenliği ile senaristliğini Tolga Pulat’ın üstlendiği Baraj dizisine Feri Baycu Güler’in de dahil olduğu ifade edildi. Halihazırdaki oyuncu kadrosunda Feyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve Sumru Yavrucuk gibi önemli isimlerinde yer aldığı Baraj dizisi bu transferle birlikte daha da güçlü bir kadroya kavuşmuş oldu.

En son olarak Bay Yanlış dizisinden aşina olduğumuz Güler, Baraj dizisinde Canan karakterini canlandıracak.



Son Güncelleme: 29.12.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
BarajFox Tv
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