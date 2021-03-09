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Baraj Baraj neden final kararı aldı? Baraj final nedeni ve tarihi

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Baraj Baraj neden final kararı aldı? Baraj final nedeni ve tarihi haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 09.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 19:46
Baraj Baraj neden final kararı aldı? Baraj final nedeni ve tarihi
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Baraj ilk bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yeni dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla yüksek bir beklentiye sahip olsa da, son bölümlerde alınan reytingler istenilen seviyede olmadı.

Fox TV dizinin reytinglerinin bu şekilde devam etmesi halinde yıl başında sonra diziyi yayından kaldırılabilir. Bilindiği gibi yılbaşında reklam anlaşmaları gereği dizilere ara veriliyor. Yeterli reytingi alamayan dizilerle ise yollar ayrılıyor. Baraj dizisinin reytinglerdeki kötü gidişi devam ederse yeni sezonda ekranlara olmayabilir. Öte yandan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Baraj dizisi oyuncu kadrosu

Feyyaz Duman

Biran Damla Yılmaz

Burak Yörük

Sumru Yavrucuk



Son Güncelleme: 09.03.2021 19:46
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Anahtar Kelimeler:
DiziBaraj
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