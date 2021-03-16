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Baraj Ayşe karakterini kim canlandırıyor? Hira Su Yıldız kimdir?

Baraj Ayşe karakterini kim canlandırıyor? Hira Su Yıldız kimdir? haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 16 Mart 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 19:50
Baraj Ayşe karakterini kim canlandırıyor? Hira Su Yıldız kimdir?
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Baraj dizisi ile ekranlara gelecek olan Hira Su Yıldız, Nazım’ ın kızı olan Ayşe’ yi canlandıracaktır. Geçtiğimiz bölümlerde Nazım karakterinin eskiden evli olduğunu ve bu evlilikten bir kızı olduğunu öğrenmiştik. Nermin ve Ayşe’ nin gelişi ile Nazım, Nehir ile uğraşırken bir yandan da kızı Ayşe ve yardım isteyen eski eşi Nermin ile uğraşacaktır.

Nermin karakteri ise 30’ lu yaşlarının başındadır ve yıllar öncesinde Nazım’ a aşık olmuş, evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuştur. Daha sonra Nazım ile anlaşamamış ve kızını da alarak Nazım’ ı terk etmiştir.

 

Ayşe karakteri ise babasız büyümüştür ve henüz babasını hiç görmemiştir. Babası ilk kez görecek olan kızı bir yandan da ailesinin tekrar bir araya gelmesini isteyecektir çünkü Nazım’ dan başka birinin ona babalık yapmasını istememektedir.

Hira Su Yıldız

Henüz daha bir anasınıfı öğrencisi olan Hira Su, dizilerde psikolog desteği ile oyunculuk yapmaktadır. 2015 senesinde dünyaya gelen çocuk oyuncunun ilk yer aldığı dizi Vurgun olmuştur. Ardından oynadığı Afili Aşk adlı dizide Rıza’ nın küçük kızı Buse’ yi canlandırmış ve performansı ile izleyicinin beğenisini kazanmıştır. Aynı zamanda Afili Aşk adlı dizi ile Türkiye’ nin tanınan çocuk oyuncularından biri olmuştur.

 

 

 

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Son Güncelleme: 16.03.2021 19:50
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