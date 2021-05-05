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Baraj 39.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Fox TV

Baraj 39.bölüm fragman canlı izle, Baraj 39.bölüm fragmanı merak ediliyor. Baraj 39.bölüm fragmanını haberimizde bulabiliriniz. İzleyiciler Baraj 39.bölüm fragmanı ve özetini araştırıyor. Baraj 39.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü Fox TV’den izleyici karşısına çıkacak.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:17
Baraj 39.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Fox TV
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Baraj son bölüm izleyicilerin beğenisi topladı. Fox TV’de her hafta Salı akşam ekranlara gelen Baraj 39.bölüm fragmanı izle ve Baraj yeni bölümde ne olacak merak ediliyor. Baraj 39.bölüm fragmanını haberimizde full HD şekilde izleyebilirsiniz.

Baraj 39.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

Baraj 39.bölüm fragmanı

Baraj 39.bölüm fragmanı izle 11 Mayıs 2021 Salı akşamı Baraj 39.yeni bölüm yayınlanacak. Salı akşamları ekranlara gelen Baraj 33.bölüm fragmanı merak ediliyor. Baraj 39.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenler her hafta Baraj bu hafta yayınlanacak mı, Baraj yeni bölümde ne olacak ve Baraj son bölümde ne oldu gibi soruları gündeme getiriyor. Baraj dizisi hakkında merak edilen soruları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Baraj son bölümde ne oldu?

Nazım hayatta kalmak adına tek şansını kullanmak isteyecek. Bahar ile Tarık Nazım’ın tek şansını fırsata çevirerek Nehir’i Nazım’ın elinden kurtarmak için uğraşacak. Nehir’i Tarık ile evlendirmeye ikna edecekler. Nazım iyileşip kendine geldiğinde Nehir’in Tarık’la neden bir anda evlendiğini öğrenmeye çalışacak. Tarık ve Nehir’in evlendiğini öğrenen Zahra ise öfkesinden deliye dönecek.

Baraj konusu ne?

Baraj inşaatında çalışan bir işçi intenette tanıştığı bir kıza açık olur. Nazım genç ve güzel bir kadın olan Nehir’e aşık olmuştur. Ancak Nazım yaşadığı kazanın ardından yüzünden yara izleri olmasında dolayı Nehir’e Tarık’ın fotoğrafını gönderir.

Baraj inşaatına gelen Nehir Nazım gönderdiği fotoğraftaki Tarık’ı görür ve beğenir. Ancak konuştuğu kişi Nazım’dır.

İşler tamamen çığırından çıkar ve baraj inşaatında başlayan bu aşk üçgeni farklı noktalara kadar ilerler.

Baraj oyuncuları kim

Baraj dizisinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk Iman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan gibi başarılı isimler yer alıyor.

 





Son Güncelleme: 05.05.2021 14:17
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BarajFox Tv
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