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Baraj 39. son bölüm full tek parça izle Fox TV 11 Mayıs 2021 Salı

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Baraj 39. son bölüm full tek parça izle Fox TV 11 Mayıs 2021 Salı haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 12 Mayıs Çarşamba 13:33 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:33
Baraj 39. son bölüm full tek parça izle Fox TV 11 Mayıs 2021 Salı
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Baraj yeni bölüm Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Baraj 39.final bölüm izle, Baraj yeni bölüm canlı izleme ekranı merak ediliyor. Son bölümü çok beğenilen Baraj 39.bölüm 11 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek. Baraj 39.final bölüm tek parça kesintisi olarak Fox TV HD olarak izleyiciyle buluşacak.

Her hafta Salı akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen Baraj 11 Mayıs 2021 Salı günü ful HD, tek parça olarak Fox TV ekranlarından 11 Mayıs Salı akşamı saat 20:00’de yayınlanacak.

Baraj 39.bölüm özeti (Final)

Zahra’nın Tarık’ı ifşa etmesi, Nehir ve Nazım’ın gerçekleri öğrenmesine neden oldu. ancak Tarık ve Bahar’ın planı Zahra’nın kısa sürede suçlarından kurtulmasını ve Nehir ile Nazım’ın elindeki delillerin gitmesine neden olur. Nehir ve Nazım gerçekleri ortaya çıkarmak için uğraşmaktadır. Bu sırada Halit’in de olanları öğrenmesinin ardından deliye dönmesi bir olmuştur.

Bahar’ın Azra hakkındaki gerçekleri öğrenmesi de herkesim hayatını tamamen etkileyecektir. Nazım’ın hayatta kalmak adına en küçük umudu değerlendirmesi gerekecektir. Bahar ile Tarık bu şansı değerlendirerek Nehir’i Nazım’ı kurtarmak adına Tarık ile evlendirmeye çabalarlar. Nazım’ın iyileştiğinde Nehir’i neden Tarık ile evlendiğini sorması işleri karıştırır. Tarık’ın Nehir ile evlendiğini öğrenen Zahra ise öfkeden deliye dönüp, büyük sırrı açıklayacaktır.

Baraj son bölümde ne oldu?

Nazım hayatta kalmak adına tek şansını kullanmak isteyecek. Bahar ile Tarık Nazım’ın tek şansını fırsata çevirerek Nehir’i Nazım’ın elinden kurtarmak için uğraşacak. Nehir’i Tarık ile evlendirmeye ikna edecekler. Nazım iyileşip kendine geldiğinde Nehir’in Tarık’la neden bir anda evlendiğini öğrenmeye çalışacak. Tarık ve Nehir’in evlendiğini öğrenen Zahra ise öfkesinden deliye dönecek.

Baraj 39.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Baraj konusu ne?

Baraj inşaatında çalışan bir işçi intenette tanıştığı bir kıza açık olur. Nazım genç ve güzel bir kadın olan Nehir’e aşık olmuştur. Ancak Nazım yaşadığı kazanın ardından yüzünden yara izleri olmasında dolayı Nehir’e Tarık’ın fotoğrafını gönderir.

Baraj inşaatına gelen Nehir Nazım gönderdiği fotoğraftaki Tarık’ı görür ve beğenir. Ancak konuştuğu kişi Nazım’dır.

İşler tamamen çığırından çıkar ve baraj inşaatında başlayan bu aşk üçgeni farklı noktalara kadar ilerler.

Baraj oyuncuları kim

Baraj dizisinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk Iman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Baraj 39.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Her hafta Salı akşamı yeni bölümleriyle yayınlana Baraj 39.bölümü tek parça ve full HD olarak 11 Mayıs 2021 Salı günü Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

Baraj Fox TV canlı izle, Baraj izle ve Baraj yeni bölümde neler olacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Dizinin sevenleri yeni bölümü kaçırmamak adına Baraj yeni bölüm ne zaman, Baraj 38.bölüm canlı izle ve Baraj son bölüm canlı izle gibi soruları araştırıyor.



Son Güncelleme: 12.05.2021 13:33
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Fox TvBaraj
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