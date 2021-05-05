Baraj 38. bölüm Fox TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle

Baraj yeni bölüm Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Baraj 38.bölüm izle, Baraj yeni bölüm canlı izleme ekranı merak ediliyor. Son bölümü çok beğenilen Baraj 38.bölüm 4 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek. Baraj 38.bölüm tek parça kesintisi olarak Fox TV HD olarak izleyiciyle buluşacak.

Her hafta Salı akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen Baraj 4 Mayıs 2021 Salı günü ful HD, tek parça olarak Fox TV ekranlarından 4 Mayıs Salı akşamı saat 20:00’de yayınlanacak.

Baraj 38.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Baraj 38.bölüm özeti

Nazım hayatta kalmak adına tek şansını kullanmak isteyecek. Bahar ile Tarık Nazım’ın tek şansını fırsata çevirerek Nehir’i Nazım’ın elinden kurtarmak için uğraşacak. Nehir’i Tarık ile evlendirmeye ikna edecekler. Nazım iyileşip kendine geldiğinde Nehir’in Tarık’la neden bir anda evlendiğini öğrenmeye çalışacak. Tarık ve Nehir’in evlendiğini öğrenen Zahra ise öfkesinden deliye dönecek.

Baraj son bölümde ne oldu?

Nehir, Nazım ile olan yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterken kendisini bir anda bambaşka bir tehlikenin ortasında bulur. Nazım Tarık, Bahar ve Zerrin Nehir’i bulmak için bir araya gelir. Nazım ve Tarık düşmanlığı bir kenara bırakıp Nehir’i bulmak için ortak hareket eder. Zahra ve İbrahim ise Halit’in elinden kurtulmak için tek yolun ona bir oyun oynamaktan geçtiği konusunda anlaşır.

Baraj konusu ne?

Baraj inşaatında çalışan bir işçi intenette tanıştığı bir kıza açık olur. Nazım genç ve güzel bir kadın olan Nehir’e aşık olmuştur. Ancak Nazım yaşadığı kazanın ardından yüzünden yara izleri olmasında dolayı Nehir’e Tarık’ın fotoğrafını gönderir.

Baraj inşaatına gelen Nehir Nazım gönderdiği fotoğraftaki Tarık’ı görür ve beğenir. Ancak konuştuğu kişi Nazım’dır.

İşler tamamen çığırından çıkar ve baraj inşaatında başlayan bu aşk üçgeni farklı noktalara kadar ilerler.

Baraj oyuncuları kim

Baraj dizisinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk Iman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Baraj 38.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Her hafta Salı akşamı yeni bölümleriyle yayınlana Baraj 38.bölümü tek parça ve full HD olarak 4 Mayıs 2021 Salı günü Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

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