Baraj 37. bölüm izle tek parça izle 27 Nisan

Fox Tv ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Baraj dizisi 37. Bölümü ile merak ediliyor. Yeni bölüm pek çok kişi tarafından araştırılırken dizinin geçen bölümlerinde neler yaşandığı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Oyuncu kadrosunda Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk’un olduğu Baraj dizisi yeni bölümü ile izleyicileri ekranlara kilitlemeye hazırlanıyor.

Baraj 37. Bölümde neler olacak?

Baraj dizisinin yeni bölümünde iyileşen Nazım, Nehir’in neden ani bir kararla Tarık ile evlendiğini araştırmaya başlıyor. Tarık’ın Nehir ile evlendiğini öğrenen Zehra ise sinirden gizlenmesi gereken büyük bir sırrı herkese söylüyor.

Baraj dizisi konusu nedir?

Baraj dizisi 37. Bölümünü televizyondan izleyemeyenler için https://www.fox.com.tr/Baraj/bolumler adresine girilerek tüm bölümlere ulaşılabiliyor.

Nazım intenetten bulduğu bir arkadaşlık sitesinde Nehir ile tanışır. Birbirlerini hiç görmeden sohbet eden ikili birbirlerine karşı ilgi duymaya başlar. Nehir’in Nazım’a fotoğraf göndermesi ile alevlenen aşkta Nazım yüzünde ki yara nedeniyle çekinir ve çalıştığı iş yerinde yakışıklı olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Tarık’ın fotoğrafını gören Nehir sürpriz olarak Nazım’ın çalıştığı yere gider ve olaylar gelişir.

Baraj dizisi hangi kitaptan uyarlanmıştır?

Dizi, Safa Önal’ın aynı isimli kitabından uyarlanmıştır. Baraj filmi 1977 yılında vizyona girmiştir. Dizisi ise aynı konu üzerinden devam ettirilmektedir.

Baraj dizisi oyuncuları