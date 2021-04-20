Baraj 36. bölüm izle 20 Nisan Salı son bölüm - Fox Tv Baraj yeni bölüm kesintisiz canlı izle

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj’ın 36.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerde Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman ve Sumru Yavrucuk’un yer aldığı Baraj dizisi 36.bölümüyle seyircinin karşısına çıkıyor.

Baraj dizisi son bölümünde neler oldu?

Bahar, Alihan ile olan anlaşmalarını gizlemeye çalışırken, Nazım ise Alihan'ın Nehir'den ne istediğini bulmaya çalışıyor. Nehir, yeniden aldatıldığını öğrenince kendisini, onu çok seven Tarık'ın yanında bulur. Halit, Zehra’nın başkasını sevdiğini öğrenmesiyle gözü döner ve o kişiyi bulup öldürmek için yemin eder.

BARAJ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Baraj dizisinin konusu ne?

1977 yılı yapımı olan ve başrollerde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın rol aldığı "Baraj" adlı filmin dizi uyarlaması olarak seyircinin karşısına çıkıyor. Senaryoda Nazım'ın, intenet üzerinden bir arkadaşlık sitesinde Nehir ile tanışma hikâyesini anlatıyor. Birbirlerini hiç görmeyen çift, Nehir'in fotoğrafını göndermesi ile değişir.

Nehir'in güzel ve genç olduğunu gören Nazım yüzünde olan yaradan dolayı kendisinin fotoğrafını yollamaktan utanır ve Nehir'in çok ısrar etmesi yüzünden onu kaybetmemek için, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın fotoğraflarını gönderme kararı verir. Nehir, fotoğraflardaki Tarık'ı beğenmesiyle ve ani bir şekilde baraja gelmesiyle beraber durumlar kötülerşir.

Baraj dizisi ne zaman?

Baraj dizisi her Salı akşamı saat 20.00'da Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

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Baraj 36.bölüm fragmanı