Baraj 32. Bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Her hafta Salı akşamları Fox TV ekranlarında saat 20:00’de yayınlanan dizinin 32.bölüm fragmanı merak ediliyor.

Baraj 32.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Feyyaz Duman ve Biran Damla Yılmaz’ın yer aldığı Baraj dizisi yeni sezonun en başarılı yapımlarından biri oldu.

Salı akşamları Fox TV ekranlarında yayınlanan dizinin 32.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 32.bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Baraj 31.bölüm özeti

Baraj dizisinin 31.bölümünde Bahar annesinin vefatını kullanarak Nehir’i Nazım’dan uzaklaştırmaya çalışır. Nehir ise Nazım’ın dikkatini yeniden çekmek için Tarık ile kıskandırmaya çalışır.

Barajdan gelen eski bir tanıdık ise tüm dengelerin değişmesine neden olur. Tüm bunların yanı sıra Nehir hamilelik yalanına kendisini kaptırır ancak Nazım’a yalan söylediği için içten içe pişmandır. Bahar Nehir’in yalanını öğrenir ve bu durumu Nehir’e karşı nasıl kullanacağı yeni bölümde görülecek.

Tarık ise Zehra ve İbrahim ile birlikte Meryem’in cesedini yok etmekle meşguldür. Hala insanlara Meryem’in yaşadığını söyleyen bu üçlü, cesetten kurtulmaya çalışmaktadır.