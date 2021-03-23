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Baraj 32. bölüm FOX TV canlı izle - 23 Mart 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle

Baraj 32.yeni bölümüyle 23 Mart 2021 Salı günü izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Fox TV Baraj 32.son bölüm tek parça canlı izleme ekranını araştırıyor.

23 Mart 2021 Salı 23:10
Baraj 32. bölüm FOX TV canlı izle - 23 Mart 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle
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Fox TV ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizisi Baraj’ın 32.bölümü merakla bekleniyor. Şantiye suların durulmadığı dizinin 32.yeni bölümü 23 Mart Salı akşamı ekranlara gelecek.

Baraj son bölümde ne oldu?

Baraj dizinin 31.son bölümünde Bahar’ın annesinin vefatının ardından Nehir ve Nazım ayrı kaldı. Tarık ise bu durumu fırsat bilerek Nazım’ı kıskandırmaya çalıştı. Nazım’ı kıskandırarak ayağına gelmesini sağlamak isteyen Tarık’ın bu planı suya düştü. Çünkü Nazım her şeyi bıraktı ve önüne bakma kararı aldı.

Baraj konusu ne?

1977 yılında Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın başrollerinde yer aldığı Baraj filminde uyarlanan dizide bir arkadaşlık sitesinde tanışan Nazım Nehir’in hikayesi anlatılıyor. Birbirini daha önce hiç görmeyen bu ikili Nehir’in Nazım’a fotoğrafını göndermesi sonucu farklı bir boyuta taşınır. Nehir genç güzel ve zeki bir kadındır. Nazım ise çok güzel bir kadın olan Nehir’e kendi fotoğrafını göndermeye cesaret edemez. Nehir’i kaybetme korkusu nedeniyle işinde sorun yaşayan Nazım, baraj inşaatına sürgüne gönderilir. Nazım’ın Nehir gönderdiği fotoğraf ise Tarık’ın fotoğrafıdır. Tarık yakışıklı genç ve çapkın biridir. Nehir Nazım’ın fotoğrafını görünce etkilenir ve ikili karşı karşıya geldiğinde işler çığırında çıkar.

Baraj oyuncuları

Feyyaz Duman

Biran Damla Yılmaz

Burak Yörük

Sumru Yavrucuk

Iman Casablanca

Sait Genay

Tuna Orhan

Baraj 32.bölüm fragmanı

Baraj dizisinin merakla beklenen 32.yeni bölümü 23 Mart Salı bu akşam saat 20:00 Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Baraj 32.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 23.03.2021 23:10
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BarajFox Tv32.bölümCanlı İzle
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