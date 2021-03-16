İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Baraj 31. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Fox Tv Baraj yeni bölüm kesintisiz canlı izle

Baraj 31.bölüm izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin sevenleri 16 Mart Salı Fox TV Baraj yeni bölüm kesintisiz canlı izleme ekranını araştırıyor.

16 Mart 2021 Salı 22:41
Baraj 31. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Fox Tv Baraj yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Takip Et:

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj, 30.bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi severler tarafından çok beğenilen dizinin her bölümü reytinglerde zirvede yer alıyor.

Baraj 30.bölüm izle

Baraj dizisi her hafta Salı akşamı saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 30.bölümü beğenileri kazandı.

Baraj 30.bölüm izlemek için tıklayınız.

Baraj 31.bölüm özeti

Nehir, Nazım’a hamile olduğunu söylemiş ancak bu yalan çok geçmeden ortaya çıkmıştır. Nazım’ı kaybetmek istemeyen Nehir, eski dolandırıcılık günlerindeki yaptıkları gibi bir numara yapmak ister. Nehir’in bu yalanı Bahar tarafından fark edilir.

Baraj dizisinin heyecanla noktalanan son bölümünün ardından 31.bölümü merak edilmeye başlandı. İzleyicilerin merakla beklediği 31.bölüm bu akşam Fox TV ekranlarında saat 20:00 yayınlanacak.

Baraj 31.bölüm kesintisiz ve canlı olarak izlemek için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 16.03.2021 22:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BarajFox Tv31.bölümIzle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimoğlu 41. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Kanal D Hekimoğlu yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Hekimoğlu 41. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Kanal D Hekimoğlu yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - ATV EDHO yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - ATV EDHO yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KV yeni sezon hangi kanalda olacak, yayınlanacağı kanal belli oldu mu?
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KV yeni sezon hangi kanalda olacak, yayınlanacağı kanal belli oldu mu?
Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölüyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölüyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?
Survivor 2021 49. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - TV8 Survivor 2021 yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Survivor 2021 49. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - TV8 Survivor 2021 yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Kanal D Şarkılar Bizi Söyler final mi yapacak?
Kanal D Şarkılar Bizi Söyler final mi yapacak?

Popüler Haberler

Baraj 31. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Fox Tv Baraj yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Hekimoğlu 41. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Kanal D Hekimoğlu yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - ATV EDHO yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KV yeni sezon hangi kanalda olacak, yayınlanacağı kanal belli oldu mu?
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 16 Mart 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Beşiktaş - Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Ziraat Türkiye Kupası ASPOR BJK - İBB Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Taksitle araba nasıl alınır? Sıfır araçlarda taksit olacak mı? Taksitli araba alımı
2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Emanet Begüm karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi
Şırdancı Bedo kimdir, nerededir? Twitter Şırdancı Bedo Yalnız Değildir paylaşımları ile çalkalanıyor!
Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ömer Gökay Şanlıer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Valorant yeni ajanı Astra’nın özellikleri
Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölüyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021
Ziraat Türkiye Kupası A Spor Beşiktaş - Başakşehir izle - BJK - Başakşehir Aspor canlı yayını

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.