Baraj 31. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Fox Tv Baraj yeni bölüm kesintisiz canlı izle

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj, 30.bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi severler tarafından çok beğenilen dizinin her bölümü reytinglerde zirvede yer alıyor.

Baraj 30.bölüm izle

Baraj dizisi her hafta Salı akşamı saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 30.bölümü beğenileri kazandı.

Baraj 30.bölüm izlemek için tıklayınız.

Baraj 31.bölüm özeti

Nehir, Nazım’a hamile olduğunu söylemiş ancak bu yalan çok geçmeden ortaya çıkmıştır. Nazım’ı kaybetmek istemeyen Nehir, eski dolandırıcılık günlerindeki yaptıkları gibi bir numara yapmak ister. Nehir’in bu yalanı Bahar tarafından fark edilir.

Baraj dizisinin heyecanla noktalanan son bölümünün ardından 31.bölümü merak edilmeye başlandı. İzleyicilerin merakla beklediği 31.bölüm bu akşam Fox TV ekranlarında saat 20:00 yayınlanacak.

Baraj 31.bölüm kesintisiz ve canlı olarak izlemek için tıklayınız.